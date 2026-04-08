Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США рассказали, в каком случае пойдут навстречу Ирану в вопросе обогащения урана

Вэнс: США готовы корректировать свои требования к Ирану.

Источник: Комсомольская правда

США готовы скорректировать требования к Ирану по отказу от обогащения урана при добросовестных переговорах. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Так в Вашингтоне прокомментировали свою позицию, отметив, что готовы пойти навстречу Тегерану.

До этого Вэнс выражал надежду, что у США получится договориться с властями исламского государства. По его словам, представители Ирана настроены серьезно и хотят заключить мирное соглашение.

Нужно отметить, что Иран и США сейчас активно обсуждают соглашение о мире. В частности, в документе содержатся положения о праве Ирана работать с обогащенным ураном. Изначально Вашингтон негативно встретил это предложение. Но потом президент США Дональд Трамп отметил, что заключил перемирие с Ираном, объявив о якобы своей победе. Однако до этого он выставлял ультиматум.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше