В США рассказали, в каком случае пойдут навстречу Ирану в вопросе обогащения урана

США готовы скорректировать требования к Ирану по отказу от обогащения урана при добросовестных переговорах. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Так в Вашингтоне прокомментировали свою позицию, отметив, что готовы пойти навстречу Тегерану.
До этого Вэнс выражал надежду, что у США получится договориться с властями исламского государства. По его словам, представители Ирана настроены серьезно и хотят заключить мирное соглашение.
Нужно отметить, что Иран и США сейчас активно обсуждают соглашение о мире. В частности, в документе содержатся положения о праве Ирана работать с обогащенным ураном. Изначально Вашингтон негативно встретил это предложение. Но потом президент США Дональд Трамп отметил, что заключил перемирие с Ираном, объявив о якобы своей победе. Однако до этого он выставлял ультиматум.