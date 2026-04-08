В США рассказали, в каком случае пойдут навстречу Ирану в вопросе обогащения урана

Нужно отметить, что Иран и США сейчас активно обсуждают соглашение о мире. В частности, в документе содержатся положения о праве Ирана работать с обогащенным ураном. Изначально Вашингтон негативно встретил это предложение. Но потом президент США Дональд Трамп отметил, что заключил перемирие с Ираном, объявив о якобы своей победе. Однако до этого он выставлял ультиматум.