Почему весной собака становится неуправляемой: объясняет кинолог

Владельцы собак могут замечать изменение в поведении своих питомцев весной — животные не слушают команды, рвутся с поводка. Непослушание объясняется гормональным фоном животных, объяснил в разговоре с «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.
— Весной часто меняется гормональный фон собак, а окружающая среда становится настоящим информационным взрывом. Это заставляет питомцев игнорировать даже самые знакомые команды, — сказал специалист.
Эксперт уточнил, что в этот период важно обеспечить достаточно физической и умственной нагрузки. Когда питомец устает, то сил на непослушание не остается. Кроме того, следует не наказывать животное, а вернуть ценность положительного подкрепления — хорошим способом будут специальные угощения, выданные за выполнение команд.
Тем временем кинологи напоминают, что любая собака подлежит воспитанию, главное — готовность с ней заниматься. Выделять время для дрессировки питомца рекомендуется минимум восемь раз в месяц, передает телеканал «Царьград».