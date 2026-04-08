Кадыров рассказал о поддержке Ирана с одним «но»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказал свое отношение к Ирану. Он подчеркнул, что поддерживает исламское государство, но с одним «но». Свое мнение политик высказал в личном Telegram-канале.
«Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним “но” — я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива», — резюмировал Кадыров.
Ранее KP.RU сообщил, что Иран и США добились режима прекращения огня. Но Тегеран заявил, что Вашингтон и Тель-Авив его нарушили. Более того, исламское государство продолжает настаивать не на временном перемирии, а на стабильном мире в регионе. Именно этого добиваются власти Ирана во время переговоров с США.