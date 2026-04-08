Кадыров рассказал о поддержке Ирана с одним «но»

Кадыров осудил удары по мирным объектам в странах Персидского залива.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказал свое отношение к Ирану. Он подчеркнул, что поддерживает исламское государство, но с одним «но». Свое мнение политик высказал в личном Telegram-канале.

«Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним “но” — я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива», — резюмировал Кадыров.

Глава Чечни заявил, что отправка чеченских подразделений в Иран возможна, если Тегеран будет воевать только с США и Израилем, а не с «нашими братьями». Кадыров поддерживает отношения с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии и выражает недовольство страданиями их граждан из-за конфликта.

Ранее KP.RU сообщил, что Иран и США добились режима прекращения огня. Но Тегеран заявил, что Вашингтон и Тель-Авив его нарушили. Более того, исламское государство продолжает настаивать не на временном перемирии, а на стабильном мире в регионе. Именно этого добиваются власти Ирана во время переговоров с США.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
