Нетаньяху заявил, что перемирие США и Ирана не было неожиданным для Израиля

Достижение США и Ираном договоренности о прекращении огня не стало неожиданностью для Израиля. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Его слова прозвучали в рамках телеобращения к нации.
Как отметил Нетаньяху, он до сих пор регулярно и эффективно контактирует с президентом США Дональдом Трампом. Более того, сейчас между странами такой уровень партнерства, которого не было за всю историю. Поэтому и объявленное перемирие не было неожиданностью.
«Нет, они не застали нас врасплох в последнюю минуту», — сказал Нетаньяху.
Он также добавил, что Израиль не считает перемирие между США и Ираном окончанием военной кампании. Поэтому страна готова вернуться к боевым действиям буквально в любой момент.
Тем временем сам Дональд Трамп раскритиковал НАТО. Он заявил, что Североатлантический альянс столкнулся с испытанием, коим стал конфликт на Ближнем Востоке. И блок, уверен американский лидер, не справился. Что имелось ввиду — до сих пор неизвестно.