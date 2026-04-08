Нетаньяху заявил, что перемирие США и Ирана не было неожиданным для Израиля

Нетаньяху отметил, что регулярно контактирует с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Достижение США и Ираном договоренности о прекращении огня не стало неожиданностью для Израиля. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Его слова прозвучали в рамках телеобращения к нации.

Как отметил Нетаньяху, он до сих пор регулярно и эффективно контактирует с президентом США Дональдом Трампом. Более того, сейчас между странами такой уровень партнерства, которого не было за всю историю. Поэтому и объявленное перемирие не было неожиданностью.

«Нет, они не застали нас врасплох в последнюю минуту», — сказал Нетаньяху.

Он также добавил, что Израиль не считает перемирие между США и Ираном окончанием военной кампании. Поэтому страна готова вернуться к боевым действиям буквально в любой момент.

Тем временем сам Дональд Трамп раскритиковал НАТО. Он заявил, что Североатлантический альянс столкнулся с испытанием, коим стал конфликт на Ближнем Востоке. И блок, уверен американский лидер, не справился. Что имелось ввиду — до сих пор неизвестно.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше