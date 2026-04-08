Россиянам перечислили главные признаки кибермошенничества

IT-эксперт Мокров: срочность и угрозы являются признаками кибермошенников.

Источник: Комсомольская правда

Телефонные и интернет-мошенники часто используют похожие приемы — они давят на жертв, пугают несуществующими угрозами и требуют срочно принять решение. Об этом предупредил в беседе с «РИАМО» IT-эксперт Алексей Мокров.

— Человека выбивают из равновесия, пугают взломом, блокировкой, чужим кредитом или срочным списанием денег, а дальше подталкивают к действию без паузы на проверку. Именно поэтому главный тревожный сигнал в любой такой истории не столько сам звонок, сколько срочность, — пояснил специалист.

Он добавил, что мошенники также сочетают давление авторитетом и просьбы раскрыть закрытые данные. Человеку могут представиться сотрудником банка, полиции, техподдержки или Центробанка. Если в разговоре звучит такая формулировка, звонок лучше сразу сбросить.

Кстати, с приближением летнего сезона традиционно растёт интерес россиян к своему внешнему виду, здоровью и физической активности. Мошенники активно используют повышенный спрос на препараты для похудения, фитнес-абонементы и быстрые способы привести себя в форму, рассказал RT.