Вэнс: США не обещали Ирану включение Ливана в перемирие

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не обещал Тегерану включение Ливана в перемирие между странами. Как заявил представитель американской администрации, между США и Ираном якобы возникло недопонимание.
«Я полагаю, иранцы подумали, что прекращение огня относится к Ливану, а это не так. Мы никогда не давали таких обещаний», — подчеркнул вице-президент.
Ранее Вэнс заявил, что США не будут соблюдать свою часть условий в рамках прекращения огня на Ближнем Востоке, если Иран не откроет Ормузский пролив. При этом, по словам американского вице-президента, Вашингтон готов корректировать свои требования к Ирану в вопросе обогащения урана, если исламское государство будет добросовестно вести переговоры.