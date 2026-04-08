Вэнс: США не обещали Ирану включение Ливана в перемирие

Вэнс заявил, что между США и Ираном возникло недопонимание в вопросе перемирия.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не обещал Тегерану включение Ливана в перемирие между странами. Как заявил представитель американской администрации, между США и Ираном якобы возникло недопонимание.

«Я полагаю, иранцы подумали, что прекращение огня относится к Ливану, а это не так. Мы никогда не давали таких обещаний», — подчеркнул вице-президент.

Вице-президент отметил, что стороны обсуждали прекращение огня, которые затронет Иран, союзников США, Израиля и страны Персидского залива.

Ранее Вэнс заявил, что США не будут соблюдать свою часть условий в рамках прекращения огня на Ближнем Востоке, если Иран не откроет Ормузский пролив. При этом, по словам американского вице-президента, Вашингтон готов корректировать свои требования к Ирану в вопросе обогащения урана, если исламское государство будет добросовестно вести переговоры.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше