Стало известно, как отличить ангину от простуды в домашних условиях

Острая боль в горле может свидетельствовать как о простуде, так и о более серьезном заболевании — ангине. О признаках ангины рассказала в беседе с изданием «РИАМО» врач Вера Сережина.
— Ангина это не просто дискомфорт или першение, а сильная боль, которая усиливается при глотании. В некоторых случаях человеку становится трудно глотать даже слюну. Миндалины становятся увеличенными, отечными и ярко покрасневшими. При фолликулярной форме на поверхности миндалин появляются множественные белые точки, — отметила медик.
Врач добавила, что при ангине также наблюдается высокая температура и признаки интоксикации. Нередко пациентам требуются для лечения антибиотики, назначить которые может только доктор.
Life.ru отметил, что чаще всего миндалины воспаляются при затяжной стрептококковой ангине. Общие симптомы включают лихорадку, боль в горле, красные миндалины и увеличенные лимфатические узлы на шее. Также могут возникнуть головная боль, тошнота или рвота. Если у человека стрептококковая ангина, она повторяется часто, семь или более раз в год, нужно удалять миндалины — что взрослому, что ребенку.