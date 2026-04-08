Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

KH: южнокорейский производитель лапши Nongshim откроет «дочку» в РФ

Источник: Аргументы и факты

Южнокорейская компания Nongshim, известная производством лапши быстрого приготовления, планирует открыть в России дочернее предприятие. Об этом сообщает The Korea Herald.

Открытие запланировано на июнь. Основной целью создания Nongshim Rus называется удовлетворение растущего спроса на корейскую лапшу быстрого приготовления в стране.

Первоначально компания сосредоточится на работе в западных регионах России, а в дальнейшем планирует расширить географию присутствия на другие части страны.

По словам представителя Nongshim, популярность корейской лапши на российском рынке продолжает расти.

Ранее сообщалось, что стресс на работе и коммерциализация связаны с тем, что корейские блюда становятся всё более острыми.