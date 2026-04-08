KH: южнокорейский производитель лапши Nongshim откроет «дочку» в РФ

Южнокорейская компания Nongshim, известная производством лапши быстрого приготовления, планирует открыть в России дочернее предприятие. Об этом сообщает The Korea Herald.
Открытие запланировано на июнь. Основной целью создания Nongshim Rus называется удовлетворение растущего спроса на корейскую лапшу быстрого приготовления в стране.
Первоначально компания сосредоточится на работе в западных регионах России, а в дальнейшем планирует расширить географию присутствия на другие части страны.
По словам представителя Nongshim, популярность корейской лапши на российском рынке продолжает расти.
