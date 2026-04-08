Аэропорт в Волгограде временно закрыли для полетов

Росавиация вечером 8 апреля ввела временные ограничения на полеты в аэропорту в Волгограде на фоне угроз налетов БПЛА.
— Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сообщило в 22:56 мск Федеральное агентство воздушного транспорта про волгоградский аэропорт. — Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее, напомним, в 21:45 мск в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность.
Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!
