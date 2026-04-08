Педагог раскрыла допустимый возраст для покупки первого смартфона ребенку

Смартфон навредит ребенку в раннем возрасте, поэтому покупать гаджеты детсадовцам или даже младшим школьникам не рекомендуется. Таким мнением с корреспондентом «РИАМО» поделилась кандидат педагогических наук Татьяна Цветкова.
— Покупать ребенку личный смартфон раньше 11 лет не стоит. До этого возраста связь с семьей при необходимости вполне может обеспечивать обычный кнопочный телефон. Слишком ранний доступ к смартфону вредит развитию ребенка, — считает педагог.
Эксперт напоминала, что в интернете дети сталкиваются с информацией, к которой еще не готова их психика. Кроме того, маленькие экраны наносят серьезный вред зрению.
«Москва 24» предупредила, что в младенчестве частая смена цветовых и звуковых раздражителей негативно влияет на зрение и нервную систему человека. В возрасте до двух лет устройство можно применять только для просмотра контента с объяснением родителей или видеообщения с родственниками. Причем время должно быть крайне ограничено.