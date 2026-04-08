Косметолог Павлова: домашние уколы липолитиков могут привести к некрозу

Использование липолитиков — препаратов, способствующих растворению жира и похудению, возможно только под контролем специалиста. Домашние же уколы могут обернуться тяжелыми последствиями, об этом рассказала «РИАМО» косметолог Мария Павлова.
— Если игла уходит на миллиметр выше нужного жирового пакета, состав начинает безжалостно растворять дерму и сосуды. Так начинается некроз — необратимое гниение и омертвение тканей. Ситуацию усугубляет засилье поддельных препаратов, — прокомментировала специалист.
По ее словам, иногда уколы липолитиков провоцируют прыщи, которые пациентки принимают за побочный эффект. На самом же деле речь может идти о гнойном воспалении или токсической реакцией на продукт.
«Известия» предупредили, что, как и любой другой препарат, липолитики имеют целый ряд противопоказаний. Среди них сахарный диабет, воспалительные процессы в зонах введения липолитиков, патологии почек и печени, аутоиммунные заболевания, прием антикоагулянтов, неврологические заболевания и т.д.