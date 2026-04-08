Зоопсихолог Капустина перечислила признаки счастливой кошки

Поднятый трубой хвост кошки является одним из главных признаков ее хорошего настроения и удовлетворенности жизнью. Об этом NEWS.ru заявила зоопсихолог Светлана Капустина.
По словам специалиста, у счастливого питомца также наблюдается хороший аппетит и регулярный уход за собой, включающий умывание и вылизывание.
Капустина отметила, что признаком довольства служит активность и готовность к играм, хотя многое зависит от темперамента животного, ведь некоторые кошки предпочитают отдых. О многом говорит и поза во время сна, и если питомец расслабленно вытягивается во весь рост или сворачивается клубочком, это свидетельствует об ощущении полного покоя и безопасности. Уверенная в себе кошка, по словам зоопсихолога, часто держит хвост вертикально вверх.
Эксперт подчеркнула, что кошки становятся счастливее благодаря хорошему взаимопониманию с хозяевами. Уровень тактильности у разных особей различается, однако если питомец стремится проводить время в одной комнате с людьми, а при попытке погладить вытягивается, выгибает спину и подставляет подбородок, это однозначно указывает на испытываемое удовольствие.
