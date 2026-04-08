В «Художественном» прошел показ фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Паттинсоном

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Премьера фильма «Вот это драма!» режиссера Кристоффера Боргли с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях прошла в столичном кинотеатре «Художественный», передает корреспондент ТАСС. Событие совпало с пятилетием со дня открытия кинотеатра после масштабной реставрации.
«Спасибо большое компании “Вольга” за то, что мы вместе со всем миром смотрим сегодня новый фильм Кристоффера Боргли под названием “The Drama”, в русском варианте — “Вот эта драма!”. На прошлой неделе фильм вышел в Штатах, в нем снялись главные звезды современности — Зендея и Роберт Паттинсон», — сказал программный директор кинотеатра Стас Тыркин со сцены перед началом показа. В этот день Тыркин отпраздновал день рождения, его поздравили гости премьеры.
Он отметил, что на съемках в этом фильме у актеров «установилась химия», которая послужила основой для работы над последующими проектами. «Следующие два фильма, которые они делают вместе, — “Одиссея” Кристофера Нолана и третья часть [франшизы] “Дюна”. А началось все с того фильма, который мы сейчас будем смотреть», — заключил Тыркин.
Как добавила директор событийной программы Галарина Долгих, «Художественный» открылся ровно пять лет назад, после почти семилетней реконструкции. «В это самое время, 8 апреля, кинотеатр “Художественный” открылся после реконструкции. Нам в нашей новой инкарнации пять лет, и нам очень приятно, что мы этот юбилей отмечаем такой прекрасной премьерой», — заключила она.
Фильм расскажет историю помолвленной пары, которая накануне свадьбы сталкивается с кризисом в отношениях из-за неожиданных событий в их совместной жизни. Над проектом работали студии A24 и кинокомпании Square Peg. Помимо Паттинсона и Зендеи, в фильме снялись Мамуду Ати, Алана Хаим и другие. В американский прокат картина вышла 3 апреля.