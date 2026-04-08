Названа главная опасность заключения онлайн-договора с банками

IT-эксперт Муртазин: клиенты могут нарваться на обман при видеообращении в банк.

Источник: Комсомольская правда

Идея сделать дли клиентов доступной опцию видеообращения в банк может привлечь мошенников. Об этом в разговоре с изданием «Абзац» сообщил IT-эксперт Эльдар Муртазин.

— Разрешая видеосвязь для банков, мы можем столкнуться с тем, что банками будут притворяться преступники. Они смогут обманывать людей, выманивать данные, воспользовавшись не голосовым каналом, а видеосвязью, — считает специалист.

По его словам, злоумышленники могут применять различные методы, для убеждения жертв — поместить в кадре логотип банка, показать поддельные документы. Однако, итогом станет завладение личной информацией и возможная потеря средств граждан.

KP.RU объяснил, что аннулировать кредит, который оформили мошенники через взломанный аккаунт на «Госуслугах», одной кнопкой не получится. Такой договор все равно можно и нужно оспорить в суде. Главное — быстро отреагировать и действовать по четкой схеме.