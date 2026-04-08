Эксперт Назаров назвал причину внезапного роста зарплат таксистов

Рост доходов таксистов во многом связан с обелением таксомоторной отрасли, а не с реальным увеличением заработка, причем положительная динамика наблюдается далеко не во всех российских регионах. Об этом «Российской газете» рассказал представитель инициативной группы Национальной ассоциации таксопарков Дмитрий Назаров.
По словам эксперта, обсуждать доходы водителей некорректно в отрыве от экономики таксомоторных перевозок, поскольку значительная часть параметров поездки формируется цифровыми платформами и создает структурный дисбаланс на рынке.
Назаров подчеркнул, что таксопарки при этом несут серьезную нагрузку, связанную с закупками и обновлением автопарка, выполнением требований по безопасности, организацией медосмотров, страхованием и уплатой налогов. Он пояснил, что наблюдаемый рост доходов свидетельствует скорее о повышении прозрачности и фиксируемости выручки, нежели о реальном улучшении благосостояния водителей. После вычета всех расходов на автомобиль, топливо, обслуживание, страховку и комиссии фактический доход остается значительно ниже и не демонстрирует сопоставимого роста.
Эксперт также отметил, что доходная динамика у водителей остается неоднородной, и в ряде регионов повышения зарплат не произошло вовсе. При этом зачастую увеличение заработка достигается исключительно за счет продления времени работы на линии.
Ранее правительство РФ расширило список авто, допущенных к работе в такси.