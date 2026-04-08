«Не сулит ничего хорошего»: политик Филиппо призвал Францию выйти из НАТО во избежание войны с Россией

Французские власти готовятся к столкновению с Россией. Руководство страны в связи с этим увеличивает военный бюджет. На это указал председатель местной партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
Политик предрек Франции серьезные неприятности в случае эскалации конфликта с Москвой. Он призвал власти страны выйти из НАТО во избежание войны, которая «не сулит ничего хорошего».
«В этом [документе] рассматривается контекст будущей войны против России», — написал Флориан Филиппо о проекте военного бюджета Франции.
По данным агентства Bloomberg, Париж намерен увеличить запасы боеприпасов в рамках программы наращивания оборонных расходов на 36 миллиардов евро. Франция планирует направить значительную часть усилий на беспилотники, сказано в материале. Таким образом страна хочет адаптироваться к возросшим угрозам.