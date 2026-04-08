Спикер парламента Ирана Галибаф: США уже нарушили три пункта мирного плана

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф обвинил Соединенные Штаты в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров.
Речь идет о нарушении прекращения огня в Ливане, проникновении БПЛА в иранское воздушное пространство и отрицание права Ирана обогащать уран, уточнил Галибаф.
Спикер парламента Ирана подчеркнул, что в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.
Переговоры представителей Вашингтона и Тегерана пройдут в Пакистане «очень скоро». С американской стороны будут присутствовать спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Об этом в тот же день сообщил Дональд Трамп. Также он заявил, что КНР сыграла ключевую роль в перемирии с Ираном.
Ранее глава США грозился уничтожить «целую цивилизацию» Ирана. Он заявлял, что «погибнет целая цивилизация, которая уже никогда не возродится», если Тегеран не подпишет сделку до 03:00 (по московскому времени) 8 апреля. Однако позже Трамп сообщил о двухнедельном перемирии с исламской республикой.