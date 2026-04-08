Спикер парламента Ирана Галибаф: США уже нарушили три пункта мирного плана

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф обвинил Соединенные Штаты в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф обвинил Соединенные Штаты в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти еще до начала переговоров.

— Как ясно заявил президент США Дональд Трамп, предложение Ирана из десяти пунктов является «работоспособной основой для переговоров». Но к настоящему времени были нарушены три пункта данного предложения, — написал он в среду, 8 апреля, в социальной сети Х.

Речь идет о нарушении прекращения огня в Ливане, проникновении БПЛА в иранское воздушное пространство и отрицание права Ирана обогащать уран, уточнил Галибаф.

Спикер парламента Ирана подчеркнул, что в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.

Переговоры представителей Вашингтона и Тегерана пройдут в Пакистане «очень скоро». С американской стороны будут присутствовать спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Об этом в тот же день сообщил Дональд Трамп. Также он заявил, что КНР сыграла ключевую роль в перемирии с Ираном.

Ранее глава США грозился уничтожить «целую цивилизацию» Ирана. Он заявлял, что «погибнет целая цивилизация, которая уже никогда не возродится», если Тегеран не подпишет сделку до 03:00 (по московскому времени) 8 апреля. Однако позже Трамп сообщил о двухнедельном перемирии с исламской республикой. Что известно о ситуации вокруг Ирана и США — в материале «Вечерней Москвы».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше