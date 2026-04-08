В ГД внесли законопроект о штрафах до 1 млн рублей за повреждения электросетей

«Предлагается дополнить проектируемую статью 9.7 КоАП нормой о том, что повреждения электрических сетей, повлекшие полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии потребителей на срок более трех суток, наказываются: штрафом для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; на должностных лиц — от 300 тыс. рублей до 400 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 350 тыс. рублей до 450 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — сказано в пояснительной записке.