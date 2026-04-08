В ГД внесли законопроект о штрафах до 1 млн рублей за повреждения электросетей

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Законопроект, согласно которому предлагается установить штрафы до 1 млн рублей за повреждения электросетей, повлекшие полное или частичное отключение электроэнергии на срок более трех дней, внесен в Госдуму. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Авторами законопроекта выступили сенаторы Андрей Кутепов, Иван Абрамов и Борис Хачиров. Изменения предлагается внести в статью 9.7 Кодекса об административных правонарушениях, которой предусмотрена ответственность за повреждение объектов электросетевого хозяйства и нарушение правил охраны зон электрических сетей. Указанная статья, как сказано в пояснительной записке к законопроекту, не менялась с 2007 года.
«Предлагается дополнить проектируемую статью 9.7 КоАП нормой о том, что повреждения электрических сетей, повлекшие полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии потребителей на срок более трех суток, наказываются: штрафом для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; на должностных лиц — от 300 тыс. рублей до 400 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 350 тыс. рублей до 450 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — сказано в пояснительной записке.
Законопроектом также предлагается дополнить указанную статью нормой о том, что повреждения электросетей, повлекшие полное или частичное отключение электроэнергии, наказываются: «штрафом для граждан — от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей или дисквалификацией на срок от одного года до двух лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 250 тыс. рублей до 350 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток».
Кроме того, документом предлагается увеличить размер ответственности за повреждение электросетей ниже 1 000 вольт: «для граждан — с 1,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей, на должностных лиц — с 3 тыс. рублей до 15 тыс. рублей, для юридических лиц — с 30 тыс. рублей до 200 тыс. рублей»; а для электрических сетей выше 1 000 вольт: «для граждан — с 4 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, на должностных лиц — с 3 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. рублей до 300 тыс. рублей».