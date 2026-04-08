Врач предупредила о последствиях пониженной температуры при ОРВИ

Высокая температура при ОРВИ и гриппе — распространенный симптом, однако, иногда пациенты жалуются на пониженную температуру тела спустя несколько дней после начала болезни. В этом случае рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью, призвала в беседе с «РИАМО» врач Вера Сережина.
— Иногда при респираторной инфекции температура может не повышаться, а, наоборот, резко снижаться на фоне ухудшения самочувствия. Такая динамика считается неблагоприятным признаком и может указывать на развитие осложнений, например пневмонии, — сказала медик.
Доктор подчеркнула, что если температура поднимается выше 39 градусов или не снижается несколько дней — это также повод вызвать врача.
