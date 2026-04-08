Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач предупредила о последствиях пониженной температуры при ОРВИ

Источник: Комсомольская правда

Высокая температура при ОРВИ и гриппе — распространенный симптом, однако, иногда пациенты жалуются на пониженную температуру тела спустя несколько дней после начала болезни. В этом случае рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью, призвала в беседе с «РИАМО» врач Вера Сережина.

— Иногда при респираторной инфекции температура может не повышаться, а, наоборот, резко снижаться на фоне ухудшения самочувствия. Такая динамика считается неблагоприятным признаком и может указывать на развитие осложнений, например пневмонии, — сказала медик.

Доктор подчеркнула, что если температура поднимается выше 39 градусов или не снижается несколько дней — это также повод вызвать врача.

Телеканал «Царьград» рассказал, что за простудные болезни ответственны вирусы и бактерии, а не холод. Риск заболеть выше в переполненных теплых помещениях. Поэтому стоит одеваться по погоде для поддержания иммунитета.