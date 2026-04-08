Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичей призвали не переобувать автомобили до 15 апреля

Синоптик Тишковец: лучшее время для смены авторезины в Москве — середина апреля.

Источник: Комсомольская правда

Замена зимней резины на летнюю должна происходить в столичном регионе после 15 апреля, иначе есть шанс оказаться на льду без шипов. Об этом предупредил в беседе с NEWS.ru заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В вопросе весеннего шиномонтажа следует руководствоваться логикой: не ранее 15 апреля. Те, кто сделали это раньше, ошиблись, — считает специалист.

Метеоролог уточнил, что уже в ближайшее время в Москве ожидается минусовая температура, что спровоцирует появление гололеда на дорогах. Ситуацию осложнят осадки в виде мокрого снега.

Как отметил KP.RU, общие рекомендации, когда менять резину на летнюю, сводятся к следующему: при установлении среднесуточной температуры в районе +5 С°. В таких условиях смеси, из которых изготовлены летние шины, уже начинают «работать», то есть в полной мере могут выполнять свои функции. В то же время зимние шины тяжелее и сильнее изнашиваются при положительных температурах. Однако важно дождаться не только устойчивого «плюса» днем, но отсутствия ночных (а порой и суточных) кратковременных заморозков.