Москвичей призвали не переобувать автомобили до 15 апреля

Как отметил KP.RU, общие рекомендации, когда менять резину на летнюю, сводятся к следующему: при установлении среднесуточной температуры в районе +5 С°. В таких условиях смеси, из которых изготовлены летние шины, уже начинают «работать», то есть в полной мере могут выполнять свои функции. В то же время зимние шины тяжелее и сильнее изнашиваются при положительных температурах. Однако важно дождаться не только устойчивого «плюса» днем, но отсутствия ночных (а порой и суточных) кратковременных заморозков.