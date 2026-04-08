Москвичей призвали не переобувать автомобили до 15 апреля

Замена зимней резины на летнюю должна происходить в столичном регионе после 15 апреля, иначе есть шанс оказаться на льду без шипов. Об этом предупредил в беседе с NEWS.ru заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В вопросе весеннего шиномонтажа следует руководствоваться логикой: не ранее 15 апреля. Те, кто сделали это раньше, ошиблись, — считает специалист.
Метеоролог уточнил, что уже в ближайшее время в Москве ожидается минусовая температура, что спровоцирует появление гололеда на дорогах. Ситуацию осложнят осадки в виде мокрого снега.
Как отметил KP.RU, общие рекомендации, когда менять резину на летнюю, сводятся к следующему: при установлении среднесуточной температуры в районе +5 С°. В таких условиях смеси, из которых изготовлены летние шины, уже начинают «работать», то есть в полной мере могут выполнять свои функции. В то же время зимние шины тяжелее и сильнее изнашиваются при положительных температурах. Однако важно дождаться не только устойчивого «плюса» днем, но отсутствия ночных (а порой и суточных) кратковременных заморозков.