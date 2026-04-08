Хвост трубой — в душе покой: россиянам назвали признаки счастливой кошки

Кошки, в отличие от собак, редко активно проявляют свои чувства и эмоции. Однако, хозяева все же могут определить, когда мурлыка довольна жизнью — на это укажет хвост любимца, рассказала NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина.
— Уверенная в себе кошка часто держит хвост трубой. Кроме того, она ухаживает за собой, умывается и вылизывается. Еще признаком довольства жизнью можно назвать позу для сна — если кошка расслабленная, вытянулась во весь рост или свернулась клубочком, значит ощущает покой и безопасность, — уверена эксперт.
Любопытно, что кошка становится ласковее, если проводит много времени человеком, который ей нравится. В этих случаях кошка может выгибать спину, приглашая ее погладить.
Ранее KP.RU сообщил, что взаимодействие с кошками способно снизить уровень тревоги и даже нормализовать давление. Ведь когда человек гладит пушистого питомца, в мозге активно вырабатывается окситоцин — гормон привязанности и доверия, при этом резко снижается уровень кортизола, гормона стресса.