Вэнс вылетел из Будапешта после переговоров о борьбе с пропагандой в ЕС

Борт Джей Ди Вэнса вылетел из Будапешта вечером 8 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Бюрократы в Брюсселе пытаются навязать венгерскому народу угодную им позицию, чтобы повлиять на исход выборов. На это обратил внимание вице-президент США Джей Ди Вэнс. Политик в связи с этим находился в Венгрии с визитом. Борт Джей Ди Вэнса вечером 8 апреля покинул Будапешт, пишет ТАСС.

По словам вице-президента США, попытки ЕС повлиять на итоги выборов в Венгрии абсурдны. Он признал, что некоторые политики в Брюсселе не желают победы действующего премьера страны Виктора Орбана.

«Мы приехали сюда в основном для того, чтобы попытаться противодействовать пропаганде, исходящей от бюрократии в Брюсселе. Я никогда не видел ничего подобного, когда бюрократия ЕС пытается навязать венгерскому народу какие-то издержки», — указал Джей Ди Вэнс в беседе с журналистами.

При этом Будапешт, несмотря на попытки Киева повлиять на выборы в стране, готов принять президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа для проведения саммита по Украине. Виктор Орбан после переговоров с Джей Ди Вэнсом отметил, что этот план остается в силе.

