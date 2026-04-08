150 км федеральных трасс отремонтируют в Нижегородской области до 2028 года

Наиболее масштабные работы пройдут на трассе Р-158 Нижний Новгород — Саратов, где продолжится модернизация отрезка от поселка Нижегородец до Арзамаса. Также запланирован ремонт обхода Нижнего Новгорода на трассе М-7 «Волга» и обновление 83 километров полотна на дороге Р-177 «Поветлужье». На последней также капитально отремонтируют два моста через реки Люнда и Зимара, что повысит их грузоподъемность и безопасность.