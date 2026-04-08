150 км федеральных трасс отремонтируют в Нижегородской области до 2028 года

Дорожники обновят 12 участков магистралей, включая расширение трассы Р-158 до четырех полос и ремонт мостов на трассе «Поветлужье».

В Нижегородской области в ближайшие три года планируется отремонтировать 12 участков федеральных трасс общей протяженностью 150 километров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам встречи губернатора Глеба Никитина и главы Росавтодора Романа Новикова. Особое внимание уделят расширению проезжей части до четырех полос на 31 километре дорог, что позволит существенно увеличить пропускную способность ключевых направлений.

Наиболее масштабные работы пройдут на трассе Р-158 Нижний Новгород — Саратов, где продолжится модернизация отрезка от поселка Нижегородец до Арзамаса. Также запланирован ремонт обхода Нижнего Новгорода на трассе М-7 «Волга» и обновление 83 километров полотна на дороге Р-177 «Поветлужье». На последней также капитально отремонтируют два моста через реки Люнда и Зимара, что повысит их грузоподъемность и безопасность.

Помимо федеральных трасс, в 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут более 600 километров региональных дорог. В план работ включены социально значимые объекты, такие как мост через реку Тёшу в Навашине и трасса Выкса — Вознесенское — Сатис. Глеб Никитин подчеркнул, что системное обновление дорожной сети напрямую влияет на мобильность жителей и экономическое развитие муниципалитетов.