Дмитриев: НАТО ждёт мрачное будущее

Североатлантический альянс на фоне конфликта на Ближнем Востоке и отношений с Соединёнными Штатами может ждать мрачное будущее, заявил Кирилл Дмитриев.

Источник: Аргументы и факты

Североатлантический альянс может ждать мрачное будущее, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он уточнил, что это связано с конфликтом на Ближнем Востоке.

«Президент Трамп о НАТО: “Они подверглись испытанию и провалились”. Пресс-секретарь Левитт: “НАТО повернулось спиной к американскому народу”. Мрачное будущее потерпевшего крах НАТО», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.

Он прокомментировал выступление пресс-секретаря президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кэролайн Левитт на брифинге для представителей средств массовой информации.

По словам Левитт, Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте обсудит вопрос возможного выхода страны из Североатлантического альянса.

Ранее специальный представитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с иностранными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не считает Украину стратегически ценной для Вашингтона.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

