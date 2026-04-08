Североатлантический альянс может ждать мрачное будущее, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он уточнил, что это связано с конфликтом на Ближнем Востоке.
«Президент Трамп о НАТО: “Они подверглись испытанию и провалились”. Пресс-секретарь Левитт: “НАТО повернулось спиной к американскому народу”. Мрачное будущее потерпевшего крах НАТО», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Он прокомментировал выступление пресс-секретаря президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кэролайн Левитт на брифинге для представителей средств массовой информации.
По словам Левитт, Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте обсудит вопрос возможного выхода страны из Североатлантического альянса.
Ранее специальный представитель президента РФ по инвестиционному сотрудничеству с иностранными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не считает Украину стратегически ценной для Вашингтона.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.