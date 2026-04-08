В Северной Осетии готовы принять 100 школьников из Дагестана

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 апреля. /ТАСС/. Северная Осетия готова принять 100 школьников из Дагестана, пострадавшего в результате стихии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.
«Северная Осетия готова принять 100 школьников из пострадавших от стихии районов Дагестана. Дети продолжат обучение в учебных заведениях нашей республики», — говорится в сообщении.
Также Меняйло поручил министерству образования и науки республики в составе делегации Северной Осетии выехать в Дагестан с гуманитарной миссией. Специалисты встретились с коллегами и подробно обсудили, как лучше организовать помощь детям и их семьям. Из-за последствий стихии часть школ в регионе сейчас не может работать в обычном режиме. «Мы готовы принять ребят в Северной Осетии, чтобы они могли продолжить обучение без перерыва, в спокойной и безопасной обстановке. В Дагестане уже формируют списки школьников, которые в ближайшее время приедут к нам. Для ребят также организуем насыщенную культурную программу», — отметил глава региона.
На территории Дагестана продолжаются работы по устранению последствий мощных ливней, которые привели к масштабным наводнениям в нескольких районах в конце марта и начале апреля. Сложная ситуация в Махачкале, Хасавюртовском и Дербентском районах, где подтоплены десятки домов, автомобилей и приусадебных участков. Непогодой смыло несколько мостов. По данным МЧС, официально в республике погибли шесть человек. Всего в зону ЧС с учетом 11 муниципальных образований попали до 1,5 млн жителей республики. При этом проведена эвакуация 6 229 человек, в том числе 1 300 детей. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Дагестане, статус ЧС будет повышен до федерального, доложил ранее президенту России Владимиру Путину глава МЧС России Александр Куренков.