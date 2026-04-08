В Северной Осетии готовы принять 100 школьников из Дагестана

Также Меняйло поручил министерству образования и науки республики в составе делегации Северной Осетии выехать в Дагестан с гуманитарной миссией. Специалисты встретились с коллегами и подробно обсудили, как лучше организовать помощь детям и их семьям. Из-за последствий стихии часть школ в регионе сейчас не может работать в обычном режиме. «Мы готовы принять ребят в Северной Осетии, чтобы они могли продолжить обучение без перерыва, в спокойной и безопасной обстановке. В Дагестане уже формируют списки школьников, которые в ближайшее время приедут к нам. Для ребят также организуем насыщенную культурную программу», — отметил глава региона.