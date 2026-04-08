Александр Рыжинский: Мы возвращаемся на биеннале с высоко поднятой головой

Программа у нас будет посвящена объявленному нашим президентом Году единства народов России, и мы представляем за рубежом национальную музыкальную культуру разных регионов нашей страны. Вот по такой уважительной причине я, к сожалению, не смогу посмотреть, как в итоге воплотятся в жизнь наши идеи на биеннале. Я это все к тому говорю, что, несмотря на попытки отменить русскую культуру, через скандалы и громкие заявления привлечь внимание, все равно мы работаем в Европе, концерты идут. В 2025 году мы делали большой тур по Европе к юбилею Великой Победы — концерт не состоялся только в Гааге, Нидерланды запретили наше выступление. Тем не менее в остальных странах выступления состоялись. Если будут какие-то откровенно запретительные меры, отказы в визах, конечно, мы ничего не сделаем. Но пока нет оснований предполагать, что это произойдет.