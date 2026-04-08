В пяти лесничествах Калининградской области больше не принимают заявки на заготовку древесины

Нуждающимся предложили искать дрова в других частях региона.

В пяти лесничествах Калининградской области временно перестали принимать заявки на заготовку древесины для собственных нужд. Об этом в телеграм-канале регионального минприроды сообщили в среду, 8 апреля.

Как уточнили в министерстве, речь идёт о Железнодорожном, Славском, Нестеровском, Багратионовском и Полесском лесничествах. Доступные объёмы там закончились, поэтому ограничения будут действовать как минимум до нового периода заготовок.

«Если вы планировали заготовку древесины в этих районах, рассмотрите, пожалуйста, возможность обращения в другие лесничества региона — Краснознаменское, Калининградское, Гвардейское, Черняховское», — рекомендуют власти.

Уточнить детали можно по горячей линии минприроды: 8 (4012) 99−45−79.

В Калининградской области древесину для собственных нужд выдают за плату, установленную ещё в 2008 году. Перепродавать дрова или каким-либо образом передавать их другим запрещено.