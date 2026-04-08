Отдохни от жены: В армии Таиланда придумали рекламный слоган, который реально работает

Реклама обещает парням, которые грустят по бросившим их девушкам, такую загруженность тренировками, из-за которой они забудут о коварных возлюбленных. В морфлот предлагают записаться для того, чтобы «хотя бы научиться плавать», а в авиацию — потому, что для лётчика «всё рядом». Есть и сентиментальные предложения: в рекламе подчёркивается, что в первый день службы новобранцев их матери получат на счёт их жалованье за первый месяц.