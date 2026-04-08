Отдохни от жены: В армии Таиланда придумали рекламный слоган, который реально работает

Армия Таиланда набрала рекордное число добровольцев из-за рекламы в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Армия Таиланда впервые перевыполнила план кампании добровольного призыва. Онлайн-заявления подали более 30 тысяч добровольцев, это 105% от того количества желающих, которое Минобороны страны изначально планировало привлечь. Это следует из релиза командования сухопутных войск Таиланда. В предыдущие годы желающих служить было вдвое меньше.

В стране связывают армейский бум с удачной рекламной кампанией. Военные впервые вышли в соцсети с юмористическими слоганами и заговорили с молодёжью на понятном ей языке.

«Надоела жена? Нет лучше места, чтобы отдохнуть от нее, чем военный лагерь!», — приводит один из таких слоганов РИА Новости.

Реклама обещает парням, которые грустят по бросившим их девушкам, такую загруженность тренировками, из-за которой они забудут о коварных возлюбленных. В морфлот предлагают записаться для того, чтобы «хотя бы научиться плавать», а в авиацию — потому, что для лётчика «всё рядом». Есть и сентиментальные предложения: в рекламе подчёркивается, что в первый день службы новобранцев их матери получат на счёт их жалованье за первый месяц.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что знает про «косяки» в белорусской армии.

Ранее американцы сравнили рекламу призывной кампании армии США с российской и пришли к выводу, что Америка «обречена».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше