Названы регионы России, где комары могут заразить человека паразитом

В России дирофиляриоз, переносимый комарами, может встречаться не только в теплых регионах, но и в местах с прохладным климатом. Об этом заявил профессор кафедры медицинской паразитологии и вирусологии Сеченовского университета Евгений Морозов в интервью «Парламентской газете».
По словам эксперта, все виды комаров, обитающие на территории России, могут быть носителями этого опасного паразита. Он отметил, что в прошлом году случаи заражения фиксировались даже в Кировской области, где климат не отличался жарой. «Всего у нас наиболее распространены три рода кровососущих комаров, и все они могут переносить возбудителей дирофиляриоза. Конечно, чем теплее климат — тем риск заражения дирофиляриозом выше», — уточнил специалист.
При укусе зараженного комара в организм человека попадают паразиты, которые могут вырастать до 20 см в длину и перемещаться под кожей, а также проникать в глаза и внутренние органы. Определить носителя дирофиляриоза визуально невозможно, а диагностировать заболевание на ранней стадии крайне сложно.
Морозов также указал на дополнительные факторы риска, такие как близость домашних животных, от которых комары могут «подцепить» паразита при укусе. В качестве примера он привел собачьи питомники, где одни и те же комары могут кусать как собак, так и людей.
