В США женщину-наркоторговца осудили на 15 лет из-за смерти Мэттью Перри: началась «новая эра ответственности»

Актер популярного сериала «Друзья» Мэттью Перри 28 октября 2023 года скончался из-за поступления в организм смертельной дозы наркотиков. Спустя 2,5 года в Лос-Анджелесе вынесли приговор «кетаминовой королеве» Джасвин Сангху, виновной в смерти звезды. Она получила 15 лет тюрьмы за поставку смертельной дозы препарата, сообщает CNN.
По данным телеканала, решение суда ознаменовало «новую эру ответственности» за распространение наркотиков. Полгода назад женщина признала вину в суде.
«Джасвин Сангха, также известная как “королева кетамина”, в среду была приговорена к 15 годам тюремного заключения за то, что дала смертельную дозу кетамина звезде сериала “Друзья” Мэттью Перри», — заключил автор.
Известно, что актер страдал от алкогольной и наркотической зависимостей. Из-за вредных привычек он лишился части кишечника и неоднократно оказывался на грани смерти.