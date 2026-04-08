В США женщину-наркоторговца осудили на 15 лет из-за смерти Мэттью Перри: началась «новая эра ответственности»

Актер популярного сериала «Друзья» Мэттью Перри 28 октября 2023 года скончался из-за поступления в организм смертельной дозы наркотиков. Спустя 2,5 года в Лос-Анджелесе вынесли приговор «кетаминовой королеве» Джасвин Сангху, виновной в смерти звезды. Она получила 15 лет тюрьмы за поставку смертельной дозы препарата, сообщает CNN.