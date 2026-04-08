Атаку БПЛА отразили в Ростовской области вечером 8 апреля

Вечером в среду, 8 апреля, в Ростовской области была отражена атака БПЛА. Об этом сообщают в министерстве обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, с 15:00 до 23:00 средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа.
— Дроны сбиты над Белгородской и Ростовской областями, а также над Республикой Крым и акваторией Азовского моря, — уточнили в военном ведомстве.
Напомним, в ночь на 8 апреля регион также подвергся беспилотным атакам. По информации губернатора Юрия Слюсаря, дроны были уничтожены в небе над Каменским районом и Белокалитвинским, а также в районе Донецка Ростовской области.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.