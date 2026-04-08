Атаку БПЛА отразили в Ростовской области вечером 8 апреля

В министерстве обороны РФ сообщили об отраженной атаке беспилотников в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в среду, 8 апреля, в Ростовской области была отражена атака БПЛА. Об этом сообщают в министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, с 15:00 до 23:00 средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа.

— Дроны сбиты над Белгородской и Ростовской областями, а также над Республикой Крым и акваторией Азовского моря, — уточнили в военном ведомстве.

Напомним, в ночь на 8 апреля регион также подвергся беспилотным атакам. По информации губернатора Юрия Слюсаря, дроны были уничтожены в небе над Каменским районом и Белокалитвинским, а также в районе Донецка Ростовской области.

