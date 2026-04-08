Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NRK: Норвегия до сих пор не передала Киеву обещанные шесть истребителей F-16

Украина до сих пор не получила шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ей передать еще в 2023 году. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил телеканал NRK.

Украина до сих пор не получила шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ей передать еще в 2023 году. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил телеканал NRK.

Источник в Киеве рассказал, что военные не могут пользоваться F-16, потому что их нет.

— Возможно, Норвегии необходимо приложить немного больше усилий, — заявил он в беседе с каналом.

По его словам, Украине нужны норвежские самолеты, потому что страна «находится на переломном этапе конфликта».

После ударов российской армии в авиапарке Вооруженных сил Украины осталось не более 10−12 американских истребителей F-16. Об этом в феврале сообщил российский военный аналитик Алексей Леонков. По его словам, имеются также данные о том, что всего самолетов осталось шесть штук. По другим данным, добавил эксперт, количество истребителей не превышает 12 единиц.

Ранее западные СМИ сообщили, что пилоты из США и Нидерландов управляют некоторыми американскими истребителями F-16 на Украине.

