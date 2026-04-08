NRK: Норвегия до сих пор не передала Киеву обещанные шесть истребителей F-16

Украина до сих пор не получила шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ей передать еще в 2023 году. Об этом в среду, 8 апреля, сообщил телеканал NRK.
Источник в Киеве рассказал, что военные не могут пользоваться F-16, потому что их нет.
— Возможно, Норвегии необходимо приложить немного больше усилий, — заявил он в беседе с каналом.
По его словам, Украине нужны норвежские самолеты, потому что страна «находится на переломном этапе конфликта».
После ударов российской армии в авиапарке Вооруженных сил Украины осталось не более 10−12 американских истребителей F-16. Об этом в феврале сообщил российский военный аналитик Алексей Леонков. По его словам, имеются также данные о том, что всего самолетов осталось шесть штук. По другим данным, добавил эксперт, количество истребителей не превышает 12 единиц.
Ранее западные СМИ сообщили, что пилоты из США и Нидерландов управляют некоторыми американскими истребителями F-16 на Украине.