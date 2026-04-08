После ударов российской армии в авиапарке Вооруженных сил Украины осталось не более 10−12 американских истребителей F-16. Об этом в феврале сообщил российский военный аналитик Алексей Леонков. По его словам, имеются также данные о том, что всего самолетов осталось шесть штук. По другим данным, добавил эксперт, количество истребителей не превышает 12 единиц.