Как сидеть за компьютером и не убить спину: пять правил от экспертов

Волгоградцам, которые проводят за компьютером по 5−9 часов в день, стоит задуматься о здоровье спины. По данным ВОЗ, боли в спине и шее в 2021 году стали причиной 149 млн «потерянных» лет жизни.
В России проблемы со спиной есть у 40% офисных работников. Главная ошибка — сутулость. При наклоне шеи на 30 градусов нагрузка на позвонки растет до 18 кг, при 60 градусов — до 27 кг. 70% обращений к врачам из-за боли в спине у людей 25−45 лет связаны не с возрастом, а с привычками.
Правила здоровой посадки просты. «РГ» пишет: монитор — на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии 50−70 см. Спина опирается на спинку стула, сохраняя естественный прогиб в пояснице. Ступни полностью стоят на полу или подставке. Локти — под углом 90−100°, запястья прямые, плечи расслаблены. Колени — на уровне бедер или чуть ниже.
Кресло настраивают так, чтобы угол в коленях был 100−110 градусов, а между краем сиденья и подколенной областью оставался зазор. Если спинка без поясничного валика, подложите подушку толщиной 4−6 см.
С ноутбуком сложнее. Экран обычно слишком низкий, поэтому голова наклоняется. Решение: подставка под ноутбук + отдельная клавиатура и мышь. Так монитор окажется на уровне глаз, а шея не будет «уезжать» вперед.
Сидеть без перерыва больше часа — стресс для тела. Ухудшается кровообращение, питание межпозвонковых дисков, мышцы перенапрягаются. Каждые 45−60 минут нужно встать, пройтись, сделать 5−6 движений плечами и шеей. Исследования показывают: всего 5 минут активности в час снижают риск хронической боли в пояснице на 32%.
Частые ошибки волгоградцев: работа на диване, монитор слишком низко, запястья на весу, ноги висят, опора только на один локоть. Даже дорогое кресло не спасет, если нарушена осанка.
«Следование простым рекомендациям и регулярные перерывы на движение — самый доступный способ профилактики болей в спине», — отмечает врач-терапевт Елена Шураева.
Проверьте свое рабочее место сегодня: отрегулируйте высоту стула, поставьте монитор прямо, убедитесь, что ноги стоят на опоре. Спина скажет спасибо.
