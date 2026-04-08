«Атлетико» обыграл «Барселону» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

МАДРИД, 8 апреля. /ТАСС/. Мадридский «Атлетико» в гостях со счетом 2:0 обыграл «Барселону» в первом матче ¼ финала футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
В составе победителей голы забили Хулиан Альварес (45-я минута) и Александер Сёрлот (70). На 44-й минуте защитник «Барселоны» Пау Кубарси получил прямую красную карточку и был удален с поля.
Ответная игра пройдет в Мадриде 14 апреля.
Команды провели пятый матч в сезоне и второй — за последнюю неделю. Ранее «Барселона» уступила «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании по сумме двух матчей (0:4, 3:0) и одержала две победы в чемпионате страны (3:1, 2:1).
«Барселона» является пятикратным победителем Лиги чемпионов, команда выигрывала турнир в 1992, 2006, 2009, 2011 и 2015 годах. «Атлетико» ни разу не завоевывал главный европейский клубный трофей. В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал французский «Пари Сен-Жермен», в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов.