Что можно и нельзя делать в день Матрены Настовицы 9 апреля на Полурепицу

Православная церковь 9 апреля вспоминает святую Матрону Солунскую. В народе отмечают день Матрены Настовицы. Все дело в том, что святая была покровительницей рукодельниц. Однако есть еще одно название — Матрена Полурепица. Оно связано с тем, что у святой просили богатого урожая репы.
Что нельзя делать 9 апреля.
Запрещено менять постельное белье. Подобное, как считалось, могло изменить судьбу в худшую сторону. Не рекомендуется бездельничать. Нельзя ревновать. Это могло обернуться расставанием с любимым человеком. Не стоит ссориться, вступать в конфликты.
Что можно делать 9 апреля.
По традиции, в указанный день избавляются от ненужных вещей. Это может быть как одежда, так и бытовые предметы. А еще в вечернее время было принято разжигать костры, чтобы сжечь все ненужное. Подобным образом можно было привлечь здоровье и удачу.
Согласно приметам, птицы, которые громко кричат, предсказывают теплый день. А если 9 апреля туман, то год будет урожайным.
