Народный календарь. Что нужно испечь 12 апреля, чтобы весь год быть здоровым

В этот день было принято выпекать специальные обрядовые печенья — «лесенки». Они представляют собой длинные лепешки с выложенными сверху из теста перекладинами. В народной культуре лестница — символ пути наверх, в небеса. Каждый из членов семьи должен был получить такое печенье. Согласно преданиям, если его съесть, то потом весь год можно провести в полном здравии. Считалось также, что человек, съевший «лесенку», сможет взойти на небо и попасть в рай.