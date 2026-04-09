Народный календарь. Что нужно испечь 12 апреля, чтобы весь год быть здоровым

12 апреля православные христиане отмечают Пасху. Кроме того, в эту дату вспоминают преподобного Иоанна Лествичника.
В этот день было принято выпекать специальные обрядовые печенья — «лесенки». Они представляют собой длинные лепешки с выложенными сверху из теста перекладинами. В народной культуре лестница — символ пути наверх, в небеса. Каждый из членов семьи должен был получить такое печенье. Согласно преданиям, если его съесть, то потом весь год можно провести в полном здравии. Считалось также, что человек, съевший «лесенку», сможет взойти на небо и попасть в рай.
В старину верили, что именно 12 апреля начинал беситься домовой, который не узнавал жильцов своего дома и пакостничал. Чтобы дух не нанес людям никакого вреда, его было принято всячески задабривать. Также считалось, что в этот день нельзя выходить из дома без особой необходимости, так как можно попасться на глаза домовому.
Приметы погоды:
Если одуванчики зацвели, то лето пройдет быстро.
День дождливый — будет много грибов.
Гуси высоко летят — весна и лето будут дождливыми.
Именины отмечают: Захар, Иван.