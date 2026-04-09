«Живое» лекарство: как в Москве производят препарат от 13 видов онкологических заболеваний

От разморозки в криохранилище до упаковки в картонную коробку с надписью «Пембролизумаб» проходит до трех месяцев. В производстве лекарства на разных этапах участвуют десятки человек, от младшего лаборанта до старшего научного сотрудника компании. Булдаков подчеркнул, что терапия некоторых агрессивных видов рака пока еще включает в себя комбинацию иммунотерапии и химиотерапии. Но в будущем новые биотехнологии имеют все шансы вытеснить «химию». Препарат вводится внутривенно строго в условиях стационара. Концентрат во флаконе перед введением смешивается с раствором натрия хлорида и вводится в течение получаса.