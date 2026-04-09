Почему кошка вас игнорирует

Кошка может игнорировать вас и комнату, где вы находитесь, если вы используете агрессивную парфюмерию, курите или недавно помыли пол хлоркой. Обоняние кошки в 14 раз сильнее человеческого. Для неё ваш «нежный» цветочный аромат — как для вас нашатырь под носом. Она не злится, она просто задыхается. Кроме того, если вы нарушаете её режим (кормите в разное время или пугаете пылесосом), кошка учится предсказывать дискомфорт и избегает источника — то есть вас. Ну и следует помнить о том, что после ваших поглаживаний кошка не сможет пойти спать или же заниматься своими делами, так как ей придется долго и кропотливо вылизываться. Чтобы не терять время на внеочередной сеанс гигиены, питомцу кажется рациональным полностью проигнорировать любые ваши крики. Почему кошки сбрасывают предметы.