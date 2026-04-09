В Москве пройдет Российский космический форум с участием делегаций из 40 стран

Мероприятие приурочено к 65-й годовщине первого полета человека в космос.

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российский космический форум состоится 9 апреля в столице России в рамках Недели космоса, приуроченной к 65-й годовщине первого полета человека в космос.

Форум пройдет в Национальном центре «Россия». Его важнейшей задачей станет создание безопасного пространства для открытого диалога между всеми участниками космической отрасли. Представители правительства и госкорпораций России, международные партнеры, инвесторы, ученые и инженеры смогут общаться напрямую. Так, в мероприятии принимают участие делегации из 40 стран.

В рамках форума состоится 13 сессий в 5 тематических блоках, а также пленарное заседание «Космическая повестка — 2030+: глобальные вызовы и национальные стратегии» с участием иностранных партнеров. Среди ключевых выступающих: глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, заместитель руководителя Китайской национальной космической администрации Бянь Чжиган, представитель Индийской организации космических исследований Дж. Асир Пакиарадж и заместитель гендиректора Космического агентства ОАЭ Ибрагим аль Касим. Кроме того, в мероприятии примут участие представители Зимбабве, Сербии, ЮАР, а также ООН.

Неделя космоса — 2026 приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля 2026 года. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает «Роскосмос».

ТАСС — информационный партнер Недели космоса — 2026.

