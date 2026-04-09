В Москве открывается ярмарка интеллектуальной литературы «non/fiction весна»

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Международная ярмарка интеллектуальной литературы «non/fiction весна» открывается 9 апреля в комплексе «Гостиный двор» в Москве и завершится 12 апреля 2026 года. Новинки представят около 400 участников — крупные и малые издательства, книготорговые предприятия, иллюстраторы, сообщили в пресс-службе ярмарки.
«15 дискуссионных площадок, включая две новых площадки “Голос РБК” и “Сцена”, более 300 мероприятий разнообразных форматов — так выглядит программа “non/fiction весна”, которая будет проходить в режиме нон-стоп в течение всех четырех дней работы ярмарки. С посетителями встретятся прозаики, поэты, драматурги, издатели, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые и популяризаторы науки, педагоги, кинематографисты и кинокритики, путешественники, деятели культуры, общественные деятели и другие уважаемые спикеры», — сообщили в пресс-службе.
В этом году самые яркие новинки будут представлены на экспозиции в виде топ-листов. Среди них «Взрослая литература», «Детская литература», «Молодежная литература», «Комиксы» и «Особое детство». Традиционно при входе на ярмарку будет размещен коллективный стенд малых и региональных издательств, в котором примут участие 37 малых издательств и пять региональных книжных магазинов, демонстрирующих программы своих регионов.
Как сообщают в пресс-службе, впервые в ярмарке примет участие празднующий свое 150-летие Союз театральных деятелей России (СТД РФ). На стенде СТД РФ гостей ждет знакомство с собственными изданиями Союза, а на площадке «Сцена» театроведы и историки искусства выступят с лекциями об истории театра и выдающихся деятелях сцены. Также Союз приглашает посетителей выставки на «Литературные чтения» — читки пьес и прозы в исполнении студентов ведущих театральных вузов и артистов московских театров.
Специальные проекты ярмарки.
Выявить лучшие работы в области книжной графики и привлечь внимание к современным художникам возможно будет на конкурсе «Художник non/fictio№», а книжная премия «Арх Москва» отметит значимые проекты в области архитектуры. В этом году в лонг-лист вошли 45 издательств и более 90 изданий, шорт-лист будет представлен на ярмарке. В рамках ярмарки интеллектуальной литературы представят экспозицию «Топографика», посвященную книжным инициативам со всей страны. На ней будут представлены различные места и мероприятия, формирующие современную книжную среду и разделяющие ценности ярмарки.
В программе также спецпроект «Сегодня в городе», в рамках которого ведущие книжные институции представят свои предложения, направленные на продвижение книги и популяризацию чтения, и объявят о событиях, которые проходят этой весной в городе. Его участниками стали книжный concept store «Книжный уголок Петербурга в Москве» (Поляндрия Letters и NoAge), музей «Зиларт», Центр Вознесенского, книжные магазины «Чехов и компания» и «Самокат», Библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино, Библиотека имени Н. А. Некрасова, Des Esseintes Library, Библиотеки и культурные центры Юга Москвы. В свою очередь проект «Семейные чтения» призван помочь родителям приучить своих детей к книгам. Так, в детском разделе ярмарки вместе с гостями будут читать вслух актеры, писатели и представители детских издательств.
Тематические разделы ярмарки.
Большую часть экспозиции и деловой программы займет взрослый раздел. В ней представят новинки и переиздания отечественной и переводной литературы. Важное место занимает детский раздел, где будут представлены произведения для самых маленьких посетителей ярмарки. Так, в рамках детской программы запланированы презентации детских книжных новинок, встречи с российскими и зарубежными авторами и книжными иллюстраторами, различные творческие мастерские, мастер-классы, игры-квесты и выставки иллюстраций.
Специальной площадкой для книжной распродажи выступит бук-сток — «книжный развал», где, помимо новинок, представлена незаслуженно забытая литература. Постоянными разделами ярмарки остаются «Комиксы», «Антикварная книга и букинистика», а «Винил-клуб» представит ярмарку виниловых пластинок, CD, винтажной аппаратуры и аксессуаров.