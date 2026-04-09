Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брокер Ракута: привязка ставки по семейной ипотеке к числу детей закрутит гайки

Эксперт назвал предельную сумму, которая будет достаточной для покупки квартиры в Москве по семейной ипотеке.

Источник: Комсомольская правда

Условия по семейной ипотеке могут измениться, в правительстве не исключают, что процентная ставка будет зависеть от числа детей в семье. Чем более многодетная семья, тем ниже ставка. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута отметил, что такой подход грозит остальным заемщикам.

По мнению брокера, молодая семья с одним ребенком сможет рассчитывать на ставку в 10%.

По его мнению, среди потенциальных заемщиков не так много семей с 3−4 детьми, в итоге для большинства заемщиков по семейной ипотеке это выльется в «закручивание гаек».

Что касается увеличения суммы д 8 млн, то исходя из порога, брокер сделал вывод, что программа не рассчитана на Москву и Санкт-Петербург.

— В Москве и Санкт-Петербурге лимиты кредитных денег составляют 12 миллионов рублей. Поэтому пока данная история будет работать именно на регионы, — отметил эксперт, в беседе с Ридусом, добавив, что даже высокий порог почти не позволяет купить 2−3 комнатную квартиру в двух столицах.

Идеальный прог лимита для Москвы, по его мнению, 18 млн рублей.