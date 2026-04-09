В федерации рассказали о выступлении 12-летней россиянки на World Surf League

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. 12-летняя россиянка Таисия Беляева стала главным открытием этапа Всемирной лиги серфинга (World Surf League), который проходил в ЮАР. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Российской федерации серфинга.
«На этапе World Surf League в ЮАР главным открытием стала 12-летняя российская серферка Таисия Беляева, — рассказала собеседница ТАСС. — Она дошла до четвертьфинала, заняла пятое место и показала лучшую волну (9,83), выступая на равных с участницами Олимпийских игр на волнах до 7 метров».
В соревнованиях принимали участие 53 мужчины и 22 женщины из четырех стран: России, Марокко, Нидерландов и ЮАР. Россияне выступали на этом турнире в нейтральном статусе. Кроме Беляевой на этап в ЮАР были заявлены еще шесть российских серферов: Егор Волков, Илья Петухов, Максим Багдасарян, Елена Болысова, Алиса Болгова м Анна Тихонова.