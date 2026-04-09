Военный эксперт Дандыкин: США не смогут вывезти уран из Ирана

Военный эксперт Василий Дандыкин оценил шансы США заполучить обогащенный уран, который имеется в Иране. По мнению эксперта, Штаты вряд ли смогут решить вопрос силой и провести операцию по изъятию на территории Исламской Республики.
— Мне кажется, [вывезти силой обогащенный уран из Ирана] нереально. Это гораздо сложнее, чем спасти пилота, — говорит военный эксперт NEWS.ru.
В том числе и потому, что металл хранится в разных точках Ирана и провести операцию в таких условиях окажется затруднительно.
Сейчас страны объявили о временном перемирии, каждый выдвигает свои условия заключения стабильного мира, переговоры должны пройти в Пакистане. Но, по мнению эксперта, война продолжится.
— Они, может быть, и пытались уже это сделать, но не получилось, — отметил Дандыкин, заключив, что Америка уже могла предпринять неудачные попытки по конфискации урана.