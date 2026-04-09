Национальный траур объявлен в Ливане: не менее 254 граждан погибли в ходе агрессии Израиля

Премьер Ливана Наваф Салам объявил 9 апреля днём траура.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 8 апреля, Израиль нанес ряд массированных ударов по Ливану. Повреждены объекты в разных частях страны. При ударах Израиля за день погибли не менее 254 граждан. В связи с этим 9 апреля объявлен днем траура по жертвам агрессии Тель-Авива, оповестил премьер Ливана Наваф Салам.

В своем распоряжении он предписал закрыть на день все правительственные учреждения и общественные организации. По всей стране будут приспущены флаги.

«Премьер Салам объявил четверг, 9 апреля 2026 года, днем национального траура по согражданам, которые стали жертвами израильских атак, направленных против сотен невинных и безоружных мирных жителей», — сказано в документе.

Как заявил глава Генштаба израильской армии Эяль Замир, Тель-Авив продолжит бить без остановки по объектам «Хезболлы» в Ливане. За прошлый день нанесена мощнейшая за все время конфликта волна авиаударов.