Национальный траур объявлен в Ливане: не менее 254 граждан погибли в ходе агрессии Израиля

В среду, 8 апреля, Израиль нанес ряд массированных ударов по Ливану. Повреждены объекты в разных частях страны. При ударах Израиля за день погибли не менее 254 граждан. В связи с этим 9 апреля объявлен днем траура по жертвам агрессии Тель-Авива, оповестил премьер Ливана Наваф Салам.