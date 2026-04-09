Трамп хочет наказать членов НАТО, которые не поддержали США и Израиль на Ближнем Востоке: вот что их ждёт

США рассматривают меры, которые могут быть применены в качестве «наказания» ряда стран НАТО за недостаточную поддержку Вашингтона в иранском конфликте. Об этом информирует издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на представителей американской администрации, которые пожелали сохранить анонимность.
Сообщается, что одной из мер может стать вывод войск США из некоторых стран Североатлантического альянса. Издание не исключает, что в одной из стран НАТО будет закрыта американская военная база. В публикации высказано предположение, что это будет Испания или ФРГ.
В то же время военное присутствие США может усилиться в Польше, Литве, Греции и Румынии, отмечает автор публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между США и Ираном стал настоящим испытанием для НАТО. По мнению американского лидера, Североатлантический альянс с ним не справился. Подробности здесь на KP.RU.
Также США снова поднимают вопрос о возможном выходе страны из НАТО. Сообщается, что Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте обсудит эту тему.