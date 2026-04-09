Вэнс: США не будут соблюдать перемирие с Ираном без открытого Ормуза

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США не будут соблюдать условия перемирия с иранской стороной при отсутствии прохода судов через Ормузский пролив.
«Сделка — это прекращение огня, переговоры — вот что мы предлагаем; а с их стороны — открытие проливов. Если мы не увидим, что это происходит, президент не будет соблюдать условия, если иранцы не соблюдают свои», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Кроме того, Вэнс заявил, что настроен оптимистично по переговорам с Ираном. По его словам, Соединённые Штаты потребуют от иранской стороны не осуществлять обогащение урана с целью создания ядерного оружия.
«Думаю, многое стоит на кону: если они не дадут нам того, что нам требуется, то, полагаю, всё обернётся плохо. Однако я с оптимизмом смотрю на ситуацию и верю, что иранцы проявят благоразумие», — заявил он.
Вэнс призвал Иран серьёзно подойти к переговорам.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива.
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт подтвердила, что на переговоры с иранской делегацией в Исламабаде отправятся Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.