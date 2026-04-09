Семак оценил прошедший матч «Зенита» со «Спартаком» в Кубке России

«Спартак» одержал победу в серии пенальти и вышел в финал «пути регионов».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Матч петербургского «Зенита» с московским «Спартаком» получился настоящей кубковой игрой, было много эмоций, борьбы, но мало голевых моментов. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Ранее ТАСС сообщал, что «Зенит» уступил дома «Спартаку» в матче второго этапа полуфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти спартаковцы оказались сильнее со счетом 7:6.

«Настоящий кубковый матч, много борьбы, эмоций, мало голевых моментов. Я думаю, что могли и должны были больше создавать, были неплохие моменты и у того же Даниила Кондакова, немного неудобно себе мяч подработал. И Андрей Мостовой, и стандарт в завершении [матча]. Будет неправильно сказать, что было много моментов. Матч перешел в серию пенальти, “Спартак” оказался удачливее и лучше, будем готовиться к матчу чемпионата», — сказал Семак.