Сам Машон, по его словам, успел создать три подпольные группы общей численностью в 21 человек. Он привел данные на членов каждой из групп. Первая группа из восьми человек должна была уничтожать линии связи. В нее в числе других входили блокляйтеры (чины нацистской партии, осуществлявшие политический надзор за городскими районами) Пауль Нет, Эрих Рерберг и Франц Базнер, участвовавшие в массовых расстрелах советских военнопленных, бывший блокляйтер Генрих Гоппе и другие. Второй группе численностью в семь человек предстояло в числе прочего уничтожать походные мастерские и повреждать железнодорожные пути. На третью группу из шести человек возлагались задачи подрывать железнодорожное полотно, взрывать мосты и различные мастерские.