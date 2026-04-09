Карседо прокомментировал инцидент с бросанием бутылок в игроков «Спартака»

Московская команда обыграла петербургский «Зенит» и вышла в финал «пути регионов» Кубка России.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Бутылки от болельщиков петербургского «Зенита» не попали в футболистов московского «Спартака». Об этом журналистам рассказал главный тренер «Спартака» Хуан Карседо, добавив, что важно относиться друг к другу с уважением.

Ранее ТАСС сообщал, что болельщики «Зенита» забросали бутылками игроков «Спартака» после матча второго этапа полуфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России (0:0, 7:6 по пенальти).

«На самом деле там ничего особенного не было, мы просто праздновали победу, потому что мы были ей рады. Фанатские сектора находились рядом, возможно, они подумали, что мы говорили что-то их фанатам, но это было не так. Мы хотели разделить победу с нашими болельщиками, с нашей трибуной. Ничего особенного. Мы долго ждали этой победы, “Спартак” давно не побеждал здесь, мы просто радовались с нашими болельщиками», — сказал Карседо.

«Летевшие бутылки? Ничего серьезного на самом деле, к счастью, не произошло, я прекрасно понимаю ситуацию, но мы действительно праздновали, хотели разделить эту радость с болельщиками. Главное, что мы сегодня победили. Конечно, нужно относиться друг к другу с уважением, это важно», — добавил тренер красно-белых.