«Ирбис» выиграл самый длинный матч в истории МХЛ

Встреча с «Чайкой» продлилась 142 минуты 49 секунд.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ирбис» со счетом 3:2 в пятом овертайме обыграл нижегородскую «Чайку» в четвертом матче ⅛ финала плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Автором победной шайбы стал Даниил Иванов. Встреча продлилась 142 минуты 49 секунд. Счет в серии до трех побед стал 2−2, решающая игра пройдет в Казани 10 апреля.

Ранее ТАСС сообщал, что матч «Чайки» и «Ирбиса» стал рекордным по длительности в МХЛ. Предыдущий рекорд был установлен в четвертьфинале плей-офф МХЛ 2019 года между екатеринбургским «Авто» и уфимским «Толпаром» — 122 минуты 56 секунд. Встреча завершилась победой «Толпара» со счетом 4:3.